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Haberlerİş-Yaşam

Bakan Kurum: 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik diyen Bakan Kurum, "Şehirlerimizin olgunluk seviyesini tüm bileşenleriyle tespit ederek il il 'Yaşanabilir Şehir Endeksi'ni oluşturacağız." dedi

son dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ankara'da "Akıllı şehirler eylem planını" açıkladı. Bakan Kurum, "Planda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik"  dedi. 

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"(Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı) Ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır."

"Şehirlerimizin olgunluk seviyesini tüm bileşenleriyle tespit ederek il il 'Yaşanabilir Şehir Endeksi'ni oluşturacağız."

Bakan Kurum planı açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kanal İstanbul'da İBB'nin protokolden çekildiğini hatırlatan Bakan Kurum "İBB'nin tek taraflı fesih yetkisi yoktur" dedi. 

 

 

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