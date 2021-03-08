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HaberlerGündemSON DAKİKA: Bakan Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman kapanacak?
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Bakan Selçuk ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca, koronavirüs aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selçuk, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu. "Özel okullarda KDV indirimi sürecek mi?" sorusuna Bakan Selçuk, "2021-2022 eğitim dönemi için Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz." yanıtını verdi.

SON DAKİKA: Bakan Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman kapanacak?
HABERTURK.COM / Ajanslar

Bir televizyon programına konuk olan Bakan Selçuk, çocukların okulu çok özlediklerini söylerken, "Öğretmen odasına gittiğimde sürekli teşekkür alıyorum öğretmenlerden. İlk-ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm." dedi.

Bakan Selçuk, duruma göre kısmi açılma, kısmi kapanma uygulanacağını belirterek, "Yerinde kararla. Şehir bazlı. Süreç bizi dördüncü safhaya getirdi. Yerinde karar süreci başladı. Birleşik Krallık'ta 1 milyon kişi başına düşen vaka sayısı 63 bin 488 ve okullar kısmen açık. Fransa'da tamamen açık. İspanya'da tamamen açık. Bizde 33 bin 437, kısmen açık. Biz onlara göre çok iyi durumdayız. ABD'de 88 bin, kısmen açık. İsviçre'de 65 bin, tamamen açık." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NA AŞI İÇİN LİSTEMİZİ VERDİK"

Sağlık Bakanlığı'nın 'dünyada örnek gösterilecek bir aşı kampanyası' düzenlediğini belirten Bakan Selçuk, "Burada aşı tedarikine bağlı olarak, aşı tedarikinde aksamalar olabiliyor. Bakanlığımız ön almasıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde açılan sınıfların öğretmenlerinden başlayarak 1 milyon 219 bin öğretmen ve çalışanın aşılanması konusunda listeyi verdik." dedi.

Bakan Selçuk şöyle devam etti: "Şunu söylemek lazım. Dünyadaki herhangi bir ülke yok ki, İsrail'i dışarıda bırakıyorum, ikinci bir ülke yok ki öğretmen aşılamasını gündeme getirsin. Bu ülkelerin hiçbirinde öğretmenler aşılandıktan sonra okullar açılmadı. Tabii ki böyle olsa daha iyi olur. Ve öğretmenlerimiz de peyderpey aşılanıyor. Önümüzdeki haftadan sonra çok daha hızlanacak."

"SON BİR HAFTADA KISMİ BİR ARTIŞ VAR"

Telefonunda kişiye özel bir yazılım olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Bu yazılımla ben ana sınıfında 1-2-3-4-5-8-12'de tamamında kaç çocuğumuzun ailesinde temaslı, pozitif var. Bunları günlük görebiliyorum. Bunların renk skalası var. Son bir haftada gördüğümüz farklılık şu, kısmi olarak bir artış var." diye konuştu.

Bakan Selçuk, kişiye özel tedbir alındığını belirterek, "Genel bir tedbir elbette var. Böyle bir durum olursa kim 14 gün okula göndermemeli, kim gönderebilir, hepsinin haritası var. Çocuktan çocuğa bulaşma riski, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, literatüre göre daha düşük." ifadelerini kullandı.

LİSELİLER NEDEN YÜZ YÜZE SINAV OLUYOR?

Bakan Selçuk, lise öğrencilerinin yüz yüze sınav olmasıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin %77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var.

Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. "Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım." "Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu." gibi yaşadığımız problemler var. Şu anda ilkokullar devam ediyor mu? Ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'ın üzerinde bir geri çekilme oluyor. "Niye çalışayım?" noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ayrıca, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

"İSTİFA ETTİ" İDDİALARI

İstifa edeceği söylentilerinin yayıldığının, bazı sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı takipten çıkardığı ve "Milli Eğitim Bakanı" sıfatını sildiği iddialarının hatırlatılması üzerine Selçuk, şöyle konuştu:

"Twitter hesabımla Instagram hesabımda biraz farklılık var. Genelde Milli Eğitimle ilgili konuları Twitter üzerinden resmi bir kanal gibi kullanıyorum. Instagram'da da herhangi bir siyasi ya da başka konulardaki uzmanları başından beri takip etmiyorum. 'Çıkarmış' denince sanki eksiden vardı da çıkarmış gibi bir algı oluşturuluyor. Bu eskiden de yoktu. Dolayısıyla çıkarmış olmak söz konusu değil. Tamamen mantıksız ve bir şekilde karmaşa oluşturmak ya da fitneye yol açmak için basit bir amaç. Kurumsal olarak 'Asılsızdır' diye bir tweet attık. Çok bilinmeyen küçük bir siteden çıkmış ve yayılmış. Hiç önemsemedim."

"RİSKİ MİNİMİZE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

İlkokullar ile köy okullarının tamamının açıldığını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Ortaokulun ve lisenin tamamını niye açmadık? İstatistiklere baktığımızda tamamen açılacak bir sayısal dağılım yok. O yüzden tamamen açmıyoruz ve gönüllülüğe bırakıyoruz. Kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü öğretmen gelmiyor. Riski minimize etmeye çalışıyoruz.

Dünyada 'İstiyorsanız her şeyi kapatın ama okulları açık tutun.' şeklinde bir genel slogan var. Bizim böyle bir bakış açımız elbette yok, bunun dengede olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden büyük sınıfları açarken de biraz ihtiyatlı açtık. Mavilerde tamamını açtık, sarılarda açtık, kırmızı ve turuncuda açmadık. Liseyi kırmızıda yine açmadık. 12'lerle ilgili sorunumuz şu. Niye açıyorsunuz peki? Okulun tamamı boş ve sadece 12'ler var. Bu çocuklar 5-6 kişilik gruplar halinde dağılabiliyorlar. Mekan geniş, hafta sonu gelebiliyorlar.

12'lerle ilgili şöyle bir endişemiz var. Bazı çocuklarımızın gerek erişim gerek motivasyon sorunları gerek sosyal duygusal problemler nedeniyle adapte olamamasını düşünerek 8'leri ve 12'leri ayrıcalıklı tutup eşitsizliğe yol açmayalım diye 'Hepimiz Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) gelebilirsiniz.' dedik. 31 Ağustostan beri okullar açık. Çocuklar geliyorlar 8'ler, 12'ler, 1 milyon civarındaki öğrencimiz geliyor. Sınava girecek çocuklarımızın imkanlarını eşitlemek için hepsini okula davet ediyoruz."

Bakan Selçuk, "Orada bir vaka artışı veya endişe ettirecek bir durum yok herhalde ki devam edebiliyor." şeklindeki yorum üzerine de "Hiçbir endişemiz yok orada ki sürdürdük. Bunu günlük izliyoruz ve biz devam ettirdik bunu. Bir endişe oluşturmadı bizde. Tabloyu görüyoruz, temaslı ve pozitif sayısını görüyoruz bu çocukların ailelerinde, kendilerinde varsa. Onlara baktığımızda nasıl genelde 'hemen kapatmaya' ihtiyatlı olduğumuz için karar veriyorsak orada da verirdik ama vermedik. Çünkü sorun çıkmadı." şeklinde yanıt verdi.

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