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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek KKM stokundaki düşüşü değerlendirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek KKM stokundaki düşüşü değerlendirdi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun 2023 yılı ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon liradan 1,1 trilyon liraya düştüğünü belirterek, "KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9'a geriledi. Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 17:07 Güncelleme: 09.01.2025 - 17:07
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        Bakan Şimşek KKM stokundaki düşüşü değerlendirdi
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        Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KKM'ye dair son verileri değerlendirdi.

        KKM stokunun 72 haftadır kesintisiz gerilediğini bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

        "KKM stoku, 2023 yılı ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon liradan 1,1 trilyon liraya düştü. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9'a geriledi. Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz."

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