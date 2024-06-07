Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.192,46 %-0,85
        DOLAR 32,2536 %0,05
        EURO 35,1799 %-0,05
        GRAM ALTIN 2.421,89 %-1,62
        FAİZ 42,05 %0,48
        GÜMÜŞ GRAM 31,57 %-2,77
        BITCOIN 71.548,00 %1,22
        GBP/TRY 41,3322 %-0,04
        EUR/USD 1,0896 %0,06
        BRENT 80,28 %0,51
        ÇEYREK ALTIN 3.960,31 %-1,61
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten zorunlu afet sigortası mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten zorunlu afet sigortası mesajı: Kısa sürede devreye girecek

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa sürede devreye alınacak zorunlu afet sigortasıyla (ZAS) sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta teminatına dahil edilmesinin öngörüldüğünü belirterek, "Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar teminat altına alınıyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:40 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şimşek, AA muhabirine, zorunlu deprem ve ZAS'taki yeniliklere ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Zorunlu deprem sigortasının, 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 tarihli Gölcük Depremi sonrasında bir kanun hükmünde kararnameyle getirildiğini anımsatan Şimşek, bununla sivil konutların sigorta kapsamına alınması için zorunlu deprem sigortasının ihdas edildiğini ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) kurulduğunu söyledi.

        Şimşek, bu sigorta modelinin 2012 yılında Afet Sigortaları Kanunu ile son halini aldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Kurulduğu günden bugüne kadar zorunlu deprem sigortasıyla sivil konutlara deprem afeti için teminat sunulurken son olarak 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremler kapsamında zorunlu deprem sigortası olan yaklaşık 500 bin hasarlı konut için 35 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1 Haziran 2024 itibarıyla DASK, 11,3 milyon poliçe kapsamında deprem afetine ilişkin teminat sunuyor."

        TAŞINIR MALLARA DA SİGORTA GÜVENCESİ

        Bununla birlikte, doğa kaynaklı afet sayısındaki artışın tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de hasarları artırdığına dikkati çeken Şimşek, "Ayrıca, deprem afetinde bina üzerinde yıkıcı hasarlarla karşılaşılmakla birlikte diğer doğal afetlerde yapısı gereği konuttan ziyade konut içindeki taşınır mallarda hasar oluşuyor. Bu durum, depremin yanı sıra diğer doğa kaynaklı afetler bakımından da sigorta himayesinin zorunlu tutulmasını ve teminatın kapsamına konuta ek olarak konut içindeki taşınır malların da eklenmesini gündeme getirdi." ifadelerini kullandı.

        Mevcut durumda depremin ve yalnızca deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sivil konutlarda yol açtığı maddi zararların zorunlu deprem sigortasıyla teminat altına alındığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

        "Kısa sürede devreye alınacak ZAS ile ek olarak sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta teminatına dahil edilmesi öngörülüyor. Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar teminat altına alınıyor. Ayrıca, mevcut durumda zorunlu deprem sigortasıyla köy alanlarına teminat sunulmazken zorunlu afet sigortasıyla kapsama eklenen doğal afetlerin yapısı gereği köy alanları da kapsama alındı. Hedefimiz, ZAS'ın haziran sonu itibarıyla devreye alınmasıdır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zorunlu Afet Sigortası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!