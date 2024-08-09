Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama! Instagram ne zaman açılacak?
En popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram'a Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. Bir haftayı aşkın süredir kapalı olan Instagram'ın ne zaman açılacağı kullanıcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu erişim engeli getirilen Instagram'a ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Peki, "Instagram ne zaman açılacak?" İşte 9 Ağustos 2024 Instagram açılacak mı sorusunun yanıtı...
Instagram erişim sorununa ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Katalog suçlar nedeniyle erişim yasağı getirilen Instragram'a yönelik yetkililerden açıklamalar peş peşe geliyor. Meta yetkilileriyle görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz" ifadelerini kullandı. Peki, "Instagram ne zaman açılacak? 9 Ağustos Instagram düzeldi mi, neden kapatıldı?" İşte detaylar...
INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?
Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklamalarda Instagram’ın Türkiye’nin taleplerini yerine getirmesinin ardından erişim engelinin kaldırılacağı ifade edilmişti.
Bu kapsamda yapılan ikili görüşmelerde önemli bir yol alınırken Instagram’ın Türkiye’nin istediği talepleri tamamlamasının ardından BTK tarafından erişim kısıtlamasının kaldırılması bekleniyor.
INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?
Instagram’da herhangi bir çökme veya sorun meydana gelmezken BTK tarafından Instagram’a erişim kısıtlandı. 2 Ağustos'ta BTK Başkanı’nın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Yasası’nın 8. maddesinde sayılan suçlarla ilgili resen erişim engeli getirildi.
BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.
BAKAN URALOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA!
Bir gazetecinin Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin sorusuna Uraloğlu, şu yanıtı verdi:
"Burada, 'Ne yaparlarsa veya nasıl davranırlarsa kapatırız' şeklinde bir yaklaşım içerisinde değiliz. Bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları maalesef göstermiyor. Çok net söylüyorum. Size hiçbir bildirim yapmadan hesabınızı bloke edebiliyor, kaldırabiliyor, bazı paylaşımları komple engelleyebiliyor. Sonuçta özel bir şirket, elbette onun da kuralları, kaideleri olacak ama yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz bu anlamda kesinlikle sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız. Asla bir yasakçı zihniyet içerisinde değiliz."
Instagram konusunda görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Uraloğlu, "Instagram ve diğer sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halindeyiz. Onlara öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Burada neler var? Bizim 'katalog suçlar' ile 'toplumumuz ve ülkemizin hassasiyetleri' dediğimiz konular var. Sürekli bildiriyoruz. Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz."
"ÇOCUKLARIMIZIN NELERLE MUHATAP OLDUĞUNA HEP BERABER BAKMAMIZ LAZIM"
Uraloğlu, oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yoktu. Ama her halükarda takip ediyor, denetliyoruz. (Roblox) Bir çocuk oyun portalının engellenmesiyle ilgili Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı karar gereğini biz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak yapmak noktasındaydık. Onu da yaptık. Ben gerçekten şunu söyleyeyim, benim gündemime hiç gelmemişti. Küçük bir çocuğumuz yok belki ondan dolayı. Böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi olduğu benim gündemime gelmemişti ama mahkemenin yasaklama gerekçelerine baktığımızda gerçekten çocuklarımızın da nelerle muhatap olduğuna hep beraber bakmamız lazım. Bunlar bizim çocuklarımız. Onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Biz orada sadece kararı uygulama noktasında olduk."
"DİJİTAL AĞLAR TOPLULUK KURALLARINA UYMALI"
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ise, erişim engeli getirilen "Roblox" adlı çevrimiçi oyun platformuna ilişkin, “Amacımız, dijital ağların ülkelerin topluluk kurallarına ve hukukuna uyması” dedi.
BAKAN TUNÇ'TAN INSTAGRAM YORUMU: "KURALLARA UYACAKLAR"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda düzenlenen, ‘109’uncu Dönem Kaymakamlık Kursu’ programına katıldı. Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, BTK’nın sosyal medya platformu Instagram’a getirdiği erişim engeline ilişkin şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Herkes kurallara uyacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşları da kurallara uyacak, Türkiye’de yaşayan yabancılar da bu kanunlara uyacak, Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları da ülkemizin kanunlarına uyacak. Dolayısıyla hiç kimsenin ayrıcalığı yok. İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen bir görev varsa devlet kurumlarıyla beraber elbette bu görevi yapmak durumunda. O nedenle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun vermiş olduğu kararın katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Ve hangi yayınları içerdiğine ilişkin de zaten sosyal medya şirketine bildirimde bulunulmuştur. Sosyal medya şirketi de eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar.”