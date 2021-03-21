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Bakan Varank, HAVELSAN'ın keskin nişancı simülatörünü denedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HAVELSAN'a gerçekleştirdiği ziyarette, şirketin tamamlanan ve devam eden projelerine ilişkin bilgi alırken, keskin nişancı simülatörüyle de atış gerçekleştirdi.

Bakan Varank, HAVELSAN'ın keskin nişancı simülatörünü denedi
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HAVELSAN'a gerçekleştirdiği ziyarette, şirketin tamamlanan ve devam eden projelerine ilişkin bilgi alırken, keskin nişancı simülatörüyle de atış gerçekleştirdi.

Ziyarette Bakan Varank'ı HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat Şeker ile Genel Müdür Mehmet Akif Nacar karşıladı.

Varank, şirketin projelerine ilişkin gerçekleştirilen sunumun ardından Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetim Teknolojileri Merkezi'nde Sanal Bakım Eğitim Sistemi, F-16 Simülatörü, Airbus A320 Tam Uçuş Simülatörü gibi çözümleri inceledi.

HAVELSAN tarafından geliştirilip üretilen söz konusu sistemler hakkında bilgi alan Varank, Keskin Nişancı Eğitim Simülatörü ile atış yaptı ve 600 metre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu. Bakan Varank, orta sınıf çok maksatlı insansız kara aracı Barkan ve diğer sistemlerde de incelemelerde bulundu.

- "Sadece Türkiye'de değil, dünyada da marka"

Daha sonra HAVELSAN ziyaretine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Varank, şirketin mevcut projeleriyle bakanlığın bağlı kuruluşu TÜBİTAK ile gerçekleştirdiği projeleri ele aldıklarını anlattı.

Ziyarette ayrıca, HAVELSAN'ın gelecek dönemde dünya ticaretinden almayı planladığı paylarla ilgili projelerini değerlendirdiklerini dile getiren Varank, şirketin özellikle komuta kontrol sistemleri alanında çok güçlü olduğunu vurguladı.

Varank, şirketin simülasyon teknolojilerinde sadece Türkiye'de değil, dünyada da "marka" olduğuna dikkati çekerek, "Uçuş simülatörlerinin yanında kara araçları ve personel eğitimine dönük simülatörler de geliştirebiliyorlar. Biraz önce keskin nişancı simülatörünü denedik. Daha önce Hulusi Akar Bakanımız burayı ziyaret ettiğinde 450 metreden bir atış denemesi yapmıştı ama ben biraz çıtayı yükselttim 600 metreden atış yaptım. Artık bundan sonra tatlı rekabet devam eder diye bir espri yapmış olayım." diye konuştu.

Bilişim teknolojileri ve siber güvenlikle ilgili Türkiye'nin ihtiyaçlarının karşılanması ve bunun yanında dünya markası olabilecek ürünlerin piyasaya çıkarılması noktasında HAVELSAN'ın faaliyetlerini önemsediklerini belirten Varank, "Hem Bakanlık olarak hem bağlı ve ilgili kuruluşlarımızla hem de Dijital Dönüşüm Ofisimizle beraber özellikle kamu tarafında Türkiye'nin ihtiyacı olan projeleri sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ DEVAM EDECEK

Varank, HAVELSAN'ın Ankara'daki yeni tesis çalışmalarına değinerek, bu tesisin açılmasıyla şirketin daha da başarılı işlere imza atacağını söyledi.

Şirketin, Orta Doğu ve Uzak Doğu'nun yanı sıra Batı ülkelerine de simülasyon ve diğer teknoloji alanlarında ürün satışı yaptığına işaret eden Varank, "Şirketin bilgi güvenliği ve komuta kontrol sistemleriyle ilgili Orta Doğu'da takip ettiği projeler var. Katar ve Körfez ülkeleriyle yakın ilişkileri var, buradaki projelerin takibini yapıyor. Bu dönemde Malezya, Endonezya gibi dost ve müttefik ülkelerle savunma sanayi alanında projelerini takip ediyor." dedi.

Varank, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki başarılarına dikkati çekerek, "Türkiye'nin geliştirdiği orijinal ve özgün ürünleri tüm dünya konuşuyor. Dolayısıyla HAVELSAN da simülatör, komuta kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği tarafında kendi askeriyemizin, hava ve deniz kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılarken diğer ülkelerle de iş birliği projelerini yoğunlaştırdı. Önümüzdeki dönemde bu iş birlikleri de devam edecek." ifadesini kullandı.

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