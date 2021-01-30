Bakasetas'a teşekkür mesajı

Kulübün sosyal medya hesabından Türkçe ve Yunanca yapılan paylaşımda, “Kulübümüze adım attığı ilk andan bugüne kadar gerek kişiliği gerekse sportif katkılarıyla gönülleri fetheden Anastasios Bakasetas'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde üstün başarılar dileriz. Yolun açık olsun Baka.” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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