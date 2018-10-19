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Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak paylaşımlar!

19.10.2018 - 09:40 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Zaman, efor ve sabır gerektiren temizlik, bu fotoğrafların ardından daha da kolaylaşıyor! İşte temizlik takıntısı olanları mest edecek kareler...

  • 1 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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    Sosyal medya kullanıcıları mekanların ya da eşyaların kirli ve temiz hallerini karşılaştıran fotoğraflar paylaşarak yeni bir trend başlattı.

  • 2 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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    Örneğin bu fotoğrafı paylaşan sosya medya kullanıcısı eşine salıncağın kirli olduğunu ve temizlenmesi gerektiğini söylemiş. Ancak salıncağın kirli olmadığını düşünen adam, farkı anlamak için salıncağın yarısını temizlerken yarısını kirli bırakmış! 

  • 3 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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    Bir diğer sosyal medya kullanıcısının paylaştığı hikaye ise şöyle: 

    "Eşime yerin çok kirli olduğunu ve temizlenmesi gerektiğiniz söyledim. Ancak o zeminde bir sorun olmadığını belirtince karoların yarısını temizleyip yarısını kirli bıraktık."

  • 4 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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    2 yıl süren depresyonun ardından temizlenen oda. 

     

  • 5 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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    Detroit'teki bu kilise 134 yıldır hiç temizlenmemiş! Bu nedenle buradan geçenler duvarların siyah renkte olduğunu düşünüyormuş.

  • 6 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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    Mutfağı temizlemek 5 gün sürmüş ama sonuç mükemmel.

  • 7 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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    Bahçedeki bankı 16 yıl sonra temizledikten sonra. 

  • 8 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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    İşte eşyaların, mekanların temiz ve kirli halleri!

  • 9 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 11 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 12 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 50 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 52 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 53 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 54 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 62 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 63 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 66 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 71 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 72 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 73 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 74 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 75 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 76 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 77 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 78 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 79 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 80 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 81 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 82 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 83 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 85 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 86 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 88 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 91 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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  • 93 Baktıkça temizlik yapma isteği uyandıracak kareler
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