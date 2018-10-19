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Bir diğer sosyal medya kullanıcısının paylaştığı hikaye ise şöyle:

"Eşime yerin çok kirli olduğunu ve temizlenmesi gerektiğiniz söyledim. Ancak o zeminde bir sorun olmadığını belirtince karoların yarısını temizleyip yarısını kirli bıraktık."