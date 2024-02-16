Artan fiyatlar çarşıda, pazarda el yaktığı gibi iyi bir restoranda yemek yemeyi de lükse çeviriyor. Bunun bir örneği sosyal medyada paylaşılan bir adisyon ile ortaya çıktı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki ünlü balıkçı restoranı Balıkçı Kahraman'a ait 27.100 liralık adisyon şaşkınlıkla karşılandı.

Kilosu 1000-1500 TL arasında fiyatlara satılan kalkan balığı 15 bin lira ile adisyonun yarısından fazlasını kapladı.

Hamsi mütevazılığını, 500 lira tuttuğu bu adisyonda da gösterdi.

Adisyonda garsoniye de 2650 lira olarak işlendi.

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Adisyona yorum yapan sosyal medya kullanıcıları fiyatların abartılı olduğunu esprili yanıtlarla dile getirirken bazı detayları da yakaladı. Domates salatasının içki fiyatına olması bunlardan biri... Bir kullanıcı da "Asıl kahraman bu hesabı ödeyen" yorumu ile mekanın adına göndermede bulundu.