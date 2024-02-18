Balıkçılardan hamside boy talebi - Haberler

Karayel, "Mesela balıkçı barınakları, imar. Orada yapılacak imar sürecinde eğer daha alt mevzuatla çözülmesi mümkün değilse; belki o konuda, o konunun imarı için oraya özel ayrı bir kanuni düzenleme gerekebilir. Bunun gibi belli noktalar var, kanuni düzenleme yapılması gereken. Sit alanlarıyla ilgili bir süreç var. İstanbul'daki balıkçı barınaklarının, limanların boğaz ön görünümüyle ilgili, imarla ilgili ayrı bir durumu söz konusu. Tabii, biraz da girift bir konu belli açılardan. Onları ayrıca çalışıp, o konularla ilgili değerlendirmeler de yapalım istiyoruz. Sınırlamalar veya düzenlemelerle ilgili talepler var. Bunların bir kısmı belki yönetmeliklerle yapılabilecek veya daha alt düzenlemelerle, mevzuatla yapılabilecek şeyler; ama bazıları da kanuni düzenleme gerektiriyor" dedi.