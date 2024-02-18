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        Haberler Gündem Balıkçılardan hamside boy talebi - Haberler

        Balıkçılardan hamside boy talebi - Haberler

        Karadeniz'deki balıkçılardan hamsi boylarıyla ilgili farklı talepler geldiğini belirten TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, taleplerle ilgili akademisyenlerin görüşlerini alıp, hangisinin doğru olduğunu tespit edip, doğru neyse onu raporlarına geçirmek istediklerini belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 13:27 Güncelleme: 18.02.2024 - 13:27
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        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, saha incelemelerinde Karadeniz'deki balıkçılardan hamsi boylarıyla ilgili farklı talepler geldiğini belirterek, "Avlanan balık boylarının düşürülmesiyle ve artırılmasıyla ilgili talepler geldi. Birbiriyle mütenakız bu tip taleplerle ilgili akademisyenlerin görüşlerini alıp, hangisinin doğru olduğunu tespit edip, doğru neyse onu raporumuza geçirmek istiyoruz" dedi.

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        TBMM'de balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamladı. Komisyon Başkanı İsmail Emrah Karayel, çok ciddi bir saha çalışması yaptıklarını, en uzun çalışmayı da Karadeniz'de gerçekleştirdiklerini belirtti.

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        Karayel, tüm bölgelerde balıkçılarla görüştüklerini ve farklı taleplerle karşılaştıklarını anlattı. Balıkçıların mazot ve yakıtlardan alınan ÖTV ile ilgili talepleri olduğunu, tekneler ve çeşitli av araçlarıyla ilgili de talepler geldiğini belirtti.

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        "BİRBİRİNE ZIT TALEPLER VAR"

        Karadeniz'de hamsi avcılığının Türkiye'deki balık avcılığının bel kemiği olduğunu aktaran Karayel, şöyle dedi:

        "Karadeniz'de en çok avlanan balık, hamsi. Dolayısıyla hamsi boylarıyla ilgili farklı talepler geldi. Genel itibarıyla avlanan balık boylarının düşürülmesiyle ilgili talepler de geldi. Bu boyların artırılmasıyla ilgili talepler de geldi. Tabii, birbiriyle mütenakız bu tip taleplerle ilgili hem akademisyenlerin başta olmak üzere görüşlerini alıp, hangisinin doğru olduğunu tespit edip, komisyon olarak doğru neyse onu raporumuza geçirmek istiyoruz. Çünkü gittiğimiz yerlerde birbiriyle, işte bu balık boylarında olduğu gibi birbirine zıt talepler var. Bu, yöresel olabilir, dönemsel olabilir, farklı sebeplerle olabilir. Herkesin kendisine göre gerekçeleri de var. Dolayısıyla komisyon olarak doğrusu neyse onu ortaya koyma kararlılığıyla hareket edeceğiz."

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        "BAZILARI KANUNİ DÜZENLEME GEREKTİRİYOR"

        Karayel, mayıs-haziran gibi raporu hazırlayıp, TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını belirterek, incelemeleri sonunda bazı hususlarla ilgili yasal düzenleme gerekebileceğini söyledi.

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        Karayel, "Mesela balıkçı barınakları, imar. Orada yapılacak imar sürecinde eğer daha alt mevzuatla çözülmesi mümkün değilse; belki o konuda, o konunun imarı için oraya özel ayrı bir kanuni düzenleme gerekebilir. Bunun gibi belli noktalar var, kanuni düzenleme yapılması gereken. Sit alanlarıyla ilgili bir süreç var. İstanbul'daki balıkçı barınaklarının, limanların boğaz ön görünümüyle ilgili, imarla ilgili ayrı bir durumu söz konusu. Tabii, biraz da girift bir konu belli açılardan. Onları ayrıca çalışıp, o konularla ilgili değerlendirmeler de yapalım istiyoruz. Sınırlamalar veya düzenlemelerle ilgili talepler var. Bunların bir kısmı belki yönetmeliklerle yapılabilecek veya daha alt düzenlemelerle, mevzuatla yapılabilecek şeyler; ama bazıları da kanuni düzenleme gerektiriyor" dedi.

        #haberler
        #hamsi

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