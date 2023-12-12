Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de 85 sporcuya malzeme desteği verildi

        Balıkesir'de atletizm, güreş, judo ve yüzme sporcularına malzeme desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 09:32 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de 85 sporcuya malzeme desteği verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'de atletizm, güreş, judo ve yüzme sporcularına malzeme desteği verildi.

        Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törende, atletizm, güreş, judo ve yüzme branşlarında mücadele eden 85 sporcuya şort, eşofman, tişört, yağmurluk, çanta ve ayakkabı hediye edildi.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, Balıkesir'in kültürü, tarihi, turizminin yanı sıra sporu ve sporcusuyla da ön planda olduğunu söyledi.

        Ustaoğlu, Balıkesir'in Türkiye'yi başarıyla temsil eden sporcular yetiştirdiğini belirterek, sporcuların kaliteli eğitim görmeleri adına kentte güzel tesisler inşa edildiğini ifade etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da gençlere yapılacak olan yetenek taramasının ardından sporcu eğitim merkezlerinin antrenörler eşliğinde sporcu yetiştirdiğini anlattı.

        Yılmaz, kentte gençlerin spor yapması için imkanların arttığını dile getirerek, büyükşehir belediyesi olarak gençlere daima destek olacaklarını sözlerine ekledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise yeni şampiyonların yetişmesi için gençlere desteğin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

        Kentte çok sayıda tesis yatırımlarının devam ettiğini söyleyen Özalp, yeteneklerin çıkartılıp tespit edilmesinin önemine vurgu yaptı.

        Konuşmaların ardından Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın da katıldığı törende sporculara malzemeleri takdim edildi.

        Programın ardından kurumlar arası işbirliği protokolü imzalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83 düzensiz göçmen kurtar...
        Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83 düzensiz göçmen kurtar...
        Yavru deniz kaplumbağası sahilde ölü bulundu
        Yavru deniz kaplumbağası sahilde ölü bulundu
        Edremit'te 30 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı
        Edremit'te 30 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Balıkesir'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Manyas'ta aile içi ve kadına şiddet konusunda seminer verildi
        Manyas'ta aile içi ve kadına şiddet konusunda seminer verildi
        Balıkesir'de son bir haftada yapılan operasyonlarda 51 kişi gözaltına alınd...
        Balıkesir'de son bir haftada yapılan operasyonlarda 51 kişi gözaltına alınd...