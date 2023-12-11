Yavru deniz kaplumbağası sahilde ölü bulundu BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde; nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altındaki Caretta Caretta türü yavru deniz kaplumbağası sahilde ölü bulundu.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde; nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altındaki Caretta Caretta türü yavru deniz kaplumbağası sahilde ölü bulundu.

Sarımsaklı plajında bir deniz kaplumbağasının hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar, hayvanın yanına gittiklerinde cansız olduğunu, çürümeye başladığını fark etti. Boyutlarından yavru olduğu anlaşılan kaplumbağanın kesin ölüm sebebi belirlenemedi. Ekim ayında aynı sahilde yine ölü bir caretta carettanın bulunduğunu hatırlatan vatandaşlar, yetkililerden caretta carettaların üst üste ölümlerinin araştırılmasını istedi.