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        Yavru deniz kaplumbağası sahilde ölü bulundu

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde; nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altındaki Caretta Caretta türü yavru deniz kaplumbağası sahilde ölü bulundu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 23:08 Güncelleme: 11.12.2023 - 23:10
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        Yavru deniz kaplumbağası sahilde ölü bulundu
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        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde; nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altındaki Caretta Caretta türü yavru deniz kaplumbağası sahilde ölü bulundu. 

        Sarımsaklı plajında bir deniz kaplumbağasının hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar, hayvanın yanına gittiklerinde cansız olduğunu, çürümeye başladığını fark etti. Boyutlarından yavru olduğu anlaşılan kaplumbağanın kesin ölüm sebebi belirlenemedi. Ekim ayında aynı sahilde yine ölü bir caretta carettanın bulunduğunu hatırlatan vatandaşlar, yetkililerden caretta carettaların üst üste ölümlerinin araştırılmasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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