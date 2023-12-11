Balıkesir'de 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 10 yıldır aranan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu Van'da "nitelikli yağma", "cezaevinde ayaklanma ve isyan" suçlarından 2013 yılından beri aranan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Sinan İ'nin (38) Edremit'te saklandığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Sinan İ'nin Edremit'te saklandığı adresi ve kullandığı aracı tespit etti.

Uzun süren fiziki takibin sonunda gerekli tedbirleri alan polis ekipleri, firari Sinan İ'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü cezaevine gönderildi.