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        Balıkesir'de 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 10 yıldır aranan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:56 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:56
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        Balıkesir'de 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 10 yıldır aranan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu Van'da "nitelikli yağma", "cezaevinde ayaklanma ve isyan" suçlarından 2013 yılından beri aranan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Sinan İ'nin (38) Edremit'te saklandığı belirlendi.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Sinan İ'nin Edremit'te saklandığı adresi ve kullandığı aracı tespit etti.

        Uzun süren fiziki takibin sonunda gerekli tedbirleri alan polis ekipleri, firari Sinan İ'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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