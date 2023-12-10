Balıkesir'de iki FETÖ hükümlüsü yakalandı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat birimlerince yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serhat K. (43) ile Sevinç K. (57) yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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