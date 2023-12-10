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        Balıkesir'de iki FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 17:21 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:23
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        Balıkesir'de iki FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat birimlerince yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serhat K. (43) ile Sevinç K. (57) yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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