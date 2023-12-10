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        Balıkesir'de 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        BALIKESİR'inManyasilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü polis tarafından yakalandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 10.12.2023 - 18:10
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        Balıkesir'de 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        BALIKESİR'inManyasilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü polis tarafından yakalandı. 

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezaları olduğu tespit edilen Serhat K. (43) ile Sevinç K. (66), polis ekiplerince takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen iki firarinin evine, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Şafak vakti yapılan operasyonda FETÖ/PDY üyesi iki hükümlü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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