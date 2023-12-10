Balıkesirspor - Bergama Sportif: 2-2

TFF3'üncüLig 4'üncü Grup 14'üncü hafta mücadelesinde Balıkesirspor evinde Bergama Sportif'le 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 20'nci dakikada Doğanay Avcı, 51'inci dakikada Hakan Akgül atarken, konuk takımın golleri 40'ıncı dakikada Burak Göksel, 64'üncü dakikada Erhan Şentürk'ten geldi.

Bu sonuçla Balıkesirspor 13, Bergama ekibi 14 puana ulaştı.

DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir -

2023-12-10 16:08:47

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