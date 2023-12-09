Balıkesir'de FETÖ'den aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı
BALIKESİR'de,FETÖ'den aranan 2 kişi, polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.
BALIKESİR'de,FETÖ'den aranan 2 kişi, polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'den aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan Serhat K. (43) ile FETÖ üyeliğinden aranan Sevinç K. (56), yapılan çalışmayla dün yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Serhat K. ve Sevinç K., tutuklandı.
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