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        Balıkesir'de FETÖ'den aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı

        BALIKESİR'de,FETÖ'den aranan 2 kişi, polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 20:38 Güncelleme: 09.12.2023 - 20:40
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        Balıkesir'de FETÖ'den aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı
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        BALIKESİR'de,FETÖ'den aranan 2 kişi, polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

        Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'den aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan Serhat K. (43) ile FETÖ üyeliğinden aranan Sevinç K. (56), yapılan çalışmayla dün yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Serhat K. ve Sevinç K., tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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