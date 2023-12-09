Balıkesir'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), bir ihbar üzerine yaptıkları çalışmada "kasten öldürme" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'nın ilçede saklandığını belirledi.

Firari H.A, jandarmanın takibi sonucu yakalanmasının ardından Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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