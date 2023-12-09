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        Balıkesir'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 18:28 Güncelleme: 09.12.2023 - 18:29
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        Balıkesir'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), bir ihbar üzerine yaptıkları çalışmada "kasten öldürme" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'nın ilçede saklandığını belirledi.

        Firari H.A, jandarmanın takibi sonucu yakalanmasının ardından Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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