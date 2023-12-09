Bandırmaspor - Kocaelispor: 0 - 3

STAD:17Eylül

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Oğuz Kağan Çalışır

BANDIRMASPOR: Gkelios, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Taha Batuhan Yayıkçı, Emre Batuhan Adıgüzel, Mehmet Özcan (Dk.40 Harris), Jozefzoon, Mulumba (Dk.46 Emirhan Aydoğan), Levent Ayçiçek (Dk.70 Doğan Can Davas), Metehan Mimaroğlu (Dk.62 Soukou), Djitte

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz (Dk.83 Yusuf Abdioğlu), Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Atilla Turan, Yusuf Cihat Çelik (Dk.70 Yusuf Emre Gültekin), Mert Çölgeçen (Dk.83 Kouakou), Candeias, Amaral (Dk.62 Cem Ekinci), Barış Alıcı (Dk.70 Fofana), Tanque

GOLLER: Amaral (Dk. 20), Tanque (Dk. 33), Barış Alıcı (Dk. 51) (Kocaelispor)

KIRMIZI KART: Tanque (Dk. 75) (Kocaelispor)

SARI KART: Mehmet Yılmaz (Kocaelispor)

1'inci Lig´in 15'inci hafta maçında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor´a 3-0 mağlup oldu.

21'inci dakikada Candeias´ın pasına hareketlenen Amaral, ceza sahası içinde kaleci Gklelios´un solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdİ: 0-1

33'üncü dakikada Amaral´ın pasında Tanque ceza sahası içinde sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2

51'inci dakikada ceza sahası içinde Amaral´ın pasıyla topla buluşan Barış Alıcı'nın isabetli şutuyla skor 0-3 oldu.

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