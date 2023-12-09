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        Bandırmaspor - Kocaelispor: 0 - 3

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 18:18 Güncelleme: 09.12.2023 - 18:20
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        Bandırmaspor - Kocaelispor: 0 - 3
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        STAD:17Eylül

        HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Oğuz Kağan Çalışır

        BANDIRMASPOR: Gkelios, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Taha Batuhan Yayıkçı, Emre Batuhan Adıgüzel, Mehmet Özcan (Dk.40 Harris), Jozefzoon, Mulumba (Dk.46 Emirhan Aydoğan), Levent Ayçiçek (Dk.70 Doğan Can Davas), Metehan Mimaroğlu (Dk.62 Soukou),  Djitte

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz (Dk.83 Yusuf Abdioğlu), Burak Öksüz,  Emir Ortakaya, Atilla Turan, Yusuf Cihat Çelik (Dk.70 Yusuf Emre Gültekin), Mert Çölgeçen (Dk.83 Kouakou), Candeias, Amaral (Dk.62 Cem Ekinci), Barış Alıcı (Dk.70 Fofana), Tanque

        GOLLER: Amaral (Dk. 20), Tanque (Dk. 33), Barış Alıcı (Dk. 51) (Kocaelispor)

        KIRMIZI KART: Tanque (Dk. 75) (Kocaelispor)

        SARI KART: Mehmet Yılmaz (Kocaelispor)

        1'inci Lig´in 15'inci hafta maçında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor´a 3-0 mağlup oldu. 

        21'inci dakikada Candeias´ın pasına hareketlenen Amaral, ceza sahası içinde kaleci Gklelios´un solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdİ: 0-1

        33'üncü dakikada Amaral´ın pasında Tanque ceza sahası içinde sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2

        51'inci dakikada ceza sahası içinde Amaral´ın pasıyla topla buluşan Barış Alıcı'nın isabetli şutuyla skor 0-3 oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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