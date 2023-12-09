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        Burhaniye'de arızalanan aracından inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobilin arızadan dolayı yol kenarında bekleyen araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 09:35 Güncelleme: 09.12.2023 - 09:37
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        Burhaniye'de arızalanan aracından inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobilin arızadan dolayı yol kenarında bekleyen araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        R.A. idaresindeki 35 BIE 702 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir kara yolunun Pelitköy Mahallesi mevkisi yakınında arızalandı. Bunun üzerine sürücü, aracını yol kenarına çekerek indi.

        Aynı yönde ilerleyen N.U. yönetimindeki 10 NU 979 plakalı otomobil ise bu araca ve sürücüye çarptı.

        Yaralanan R.A, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Diğer sürücüsü N.U. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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