Stat:Bandırma17 Eylül

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Oğuz Kaan Çalışır

Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte, Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba (Dk. 46 Emirhan Aydoğan), Metehan Mimaroğlu (Dk. 62 Soukou), Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Dk. 70 Doğan Can Davas), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 40 Harris), Taha Batuhan Yayıkcı

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 70 Yusuf Emre Gültekin), Candeias, Atila Turan, Mert Çölgeçen (Dk. 83 Kouakou), Mehmet Yılmaz (Dk. 83 Yusuf Abdioğlu), Amaral (Dk. 62 Cem Ekinci), Burak Öksüz, Barış Alıcı (Dk. 70 Fofana), Souza

Goller: Dk. 20 Amaral, Dk. 33 Tanque, Dk. 51 Barış Alıcı (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Dk. 75 Tanque (Kocaelispor)

Sarı kart: Dk. 43 Mehmet Yılmaz (Kocaelispor)

BALIKESİR

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