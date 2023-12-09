Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 15:37 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Oğuz Kaan Çalışır

        Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte, Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba (Dk. 46 Emirhan Aydoğan), Metehan Mimaroğlu (Dk. 62 Soukou), Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Dk. 70 Doğan Can Davas), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 40 Harris), Taha Batuhan Yayıkcı

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 70 Yusuf Emre Gültekin), Candeias, Atila Turan, Mert Çölgeçen (Dk. 83 Kouakou), Mehmet Yılmaz (Dk. 83 Yusuf Abdioğlu), Amaral (Dk. 62 Cem Ekinci), Burak Öksüz, Barış Alıcı (Dk. 70 Fofana), Souza

        Goller: Dk. 20 Amaral, Dk. 33 Tanque, Dk. 51 Barış Alıcı (Kocaelispor)

        Kırmızı kart: Dk. 75 Tanque (Kocaelispor)

        Sarı kart: Dk. 43 Mehmet Yılmaz (Kocaelispor)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de "Asayiş ve Trafik Huzur Uygulaması" yapıldı
        Balıkesir'de "Asayiş ve Trafik Huzur Uygulaması" yapıldı
        Burhaniye'de arızalanan aracından inen sürücü, başka bir otomobilin çarpmas...
        Burhaniye'de arızalanan aracından inen sürücü, başka bir otomobilin çarpmas...
        Ayvalık açıklarında 91 düzensiz göçmen yakalandı, 38 düzensiz göçmen kurtar...
        Ayvalık açıklarında 91 düzensiz göçmen yakalandı, 38 düzensiz göçmen kurtar...
        AK Parti'li Öztaylan, Manyas'ta 2025'te doğal gaza geçileceğini açıkladı
        AK Parti'li Öztaylan, Manyas'ta 2025'te doğal gaza geçileceğini açıkladı
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Balıkesir'de STK temsilcileriyle b...
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Balıkesir'de STK temsilcileriyle b...
        Balıkesir'de aranan 54 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de aranan 54 zanlı yakalandı