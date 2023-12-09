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        Balıkesir'de "Asayiş ve Trafik Huzur Uygulaması" yapıldı

        Balıkesir'de polis ekiplerince eş zamanlı olarak "Asayiş, Trafik ve Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:52 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:52
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        Balıkesir'de "Asayiş ve Trafik Huzur Uygulaması" yapıldı
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        Balıkesir'de polis ekiplerince eş zamanlı olarak "Asayiş, Trafik ve Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 538 personelin katıldığı uygulamada, 5 bin 578 kişinin bilgileri sorgulanarak, çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Eğlence yerlerine yönelik denetimlerde 3 işletmeyle ilgili kapalı alanda sigara içilmesinden, bir işletme hakkında ise kayıtsız yabancı işçi çalıştırmaktan tutanak tutuldu.

        Ayrıca, 1156 aracın denetlendiği trafik uygulamasında 55 araç sürücüsüne toplam 139 bin 11 lira tutarında idari para cezası kesildi, 7 araç trafikten menedildi.

        Yapılan kontrollerde ise çeşitli suçlardan 11 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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