Balıkesir'de "Asayiş ve Trafik Huzur Uygulaması" yapıldı Balıkesir'de polis ekiplerince eş zamanlı olarak "Asayiş, Trafik ve Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Balıkesir'de polis ekiplerince eş zamanlı olarak "Asayiş, Trafik ve Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 538 personelin katıldığı uygulamada, 5 bin 578 kişinin bilgileri sorgulanarak, çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli gözaltına alındı.

Eğlence yerlerine yönelik denetimlerde 3 işletmeyle ilgili kapalı alanda sigara içilmesinden, bir işletme hakkında ise kayıtsız yabancı işçi çalıştırmaktan tutanak tutuldu.

Ayrıca, 1156 aracın denetlendiği trafik uygulamasında 55 araç sürücüsüne toplam 139 bin 11 lira tutarında idari para cezası kesildi, 7 araç trafikten menedildi.

Yapılan kontrollerde ise çeşitli suçlardan 11 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.