Balıkesir'de kurulacak jeotermal kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB için ön talepler toplanıyor MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Gönen ilçesinde 8 bin dekar alanda kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ön talep başvurularının alınmasına başlandı.

MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Gönen ilçesinde 8 bin dekar alanda kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ön talep başvurularının alınmasına başlandı.

"Dünyanın en büyük jeotermal kaynaklı sera kümelenmesi" olduğu belirtilen alanda fizibilite çalışmaları tamamlandı ve Balıkesir Gönen Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (Balıkesir Gönen TDİOSB) adıyla tüzel kişilik kazandırıldı.

Jeotermalle ısıtılarak 10 bin kişiye istihdam sağlanması ve yıllık 250 bin ton sebze üretilmesi hedeflenen 8 bin dekar alana sahip OSB için ön talepler toplanıyor.

Proje kapsamında en az 10 bin metrekare büyüklüğünde 340 sera parseli ve en az 3 bin metrekarelik 107 sanayi parseli bulunan Balıkesir Gönen TDİOSB için 1 Aralık'ta başlayan başvuru süreci, 31 Ocak 2024'te sona erecek. Başvurular, detayları "https://gonentdiosb.org.tr/" web adresinde duyurulan koşullara göre istenen belgelerle Balıkesir Gönen TDİOSB Bölge Müdürlüğüne yapılıyor.

"Türkiye'yi doyuran il" sloganını benimseyen Balıkesir'deki OSB, jeotermalin yanı sıra rüzgar, güneş ve biyokütle enerji üniteleriyle desteklenecek.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, Balıkesir Gönen TDİOSB'nin 3 bin 700 dekar alanının örtü altı seracılığa ayrılacağını söyledi.

Ustaoğlu, 500 dekar alanda ise ihtisas konusuna uygun sanayi tesisleri için parselizasyon çalışmasına başladıklarını dile getirdi.

Ön talep aşamasının başladığını belirten Ustaoğlu, "Bu 2 aylık süre içinde kendi alanında uzman yatırımcılarımızı, girişimcilerimizi müracaat etmeye davet ediyoruz. Dünyanın en büyüğü olan bu OSB'mizle ilgili inşallah önümüzdeki süre içinde yapacağımız yatırımlarla da her zaman söylediğimiz gibi Balıkesir'in sadece Türkiye'yi doyuran şehir değil, bu yatırımlarla dünyayı doyuran şehir olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, Balıkesir'in İstanbul-İzmir ekseninde önemli bir kavşak noktasında bulunduğunu vurguladı.

Kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımının tamamının Balıkesir'de mevcut olduğunu anlatan Ustaoğlu, "Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından birinde bulunan ilimizin, bu çalışmayla Türkiye'nin üretim merkezi olacağına inanıyorum." dedi.

Ustaoğlu, projenin paydaşları olan Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gönen Ticaret Odası, Gönen Ticaret Borsası, Gönen Belediyesi ve Gönen Ziraat Odasına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

- "Balıkesir sebze üretiminin merkezi olacak"

İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan da OSB'de rüzgar, jeotermal, güneş ve biyokütle enerjilerinin tamamının kullanılacağını bildirdi.

Gönen'in iklim bakımından seracılık için çok uygun olduğuna dikkati çeken Alkan, "Bigadiç'te 2 bin 430 dekarlık alanda da sera OSB çalışmamız var. Edremit'te de jeotermal seralarımızın satışları tamamlanmak üzere, 6-8 ay içinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Gönen'deki OSB için başvurularımız başladı. Bu 3 tarım OSB'nin faaliyete geçmesiyle inşallah Balıkesir sebze üretiminin merkezi olacaktır. Yatırımcılarımız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.