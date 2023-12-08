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        AK Parti'li Öztaylan, Manyas'ta 2025'te doğal gaza geçileceğini açıkladı

        AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Manyas ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 19:41 Güncelleme: 08.12.2023 - 19:44
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        AK Parti'li Öztaylan, Manyas'ta 2025'te doğal gaza geçileceğini açıkladı
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        AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Manyas ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Milletvekili Öztaylan, ilçedeki bir çay bahçesinde yaptığı konuşmada, Manyas'ta doğal gaz çalışmalarına gelecek yıl başlanacağını, 2025 yılında ilçenin doğalgaz ile ısınacağını söyledi.

        Yılmaz da Sulama Birliğinin Devlet Su İşlerinden Büyükşehir Belediyesine geçeceğini belirterek, bu sezon için tarımsal sulama ücretlerinde çiftçiyi rahatlatacak indirimler yapılacağının müjdesini verdi.

        Aydemir ise ilçeleri gezerek ihtiyaç ve talepleri dinlediklerini dile getirerek, yerel seçimlerde Balıkesir ve ilçelerinde AK Parti'nin daha güçlü çıkacağına inandığını anlattı. Aydemir, vatandaşların desteklerine talip olduklarını sözlerine ekledi.

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