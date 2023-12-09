Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:ŞehitOrkan Dinçer

Hakemler: Arzu Uzatoz, Melike Özkan Erol

Bigadiç Belediyespor: Yiğit Yıldız, Vefa Yılmaz, Ebrahimi, Einisamarein, Nwachukwu, Eren Kanlı (Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Gökhan Çatal, Kadir Bircan, Murat Al, Taha Erden)

Ziraat Bankası: Tuinstra, Samet Faik Güneş, Ter, Vicentin, Bedirhan Bülbül, Oğulcan Yatgın (Abdulsamet Yalçın, Burakhan Tosun)

Setler: 24-26, 24-26, 12-25

Süre: 89 dakika (37, 29, 23)

BALIKESİR

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