Edremit'te tekneleri şiddetli yağışta zarar gören vatandaşlardan balıkçı barınağı talebi Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 Kasım'da etkili olan sağanak nedeniyle Kazdağları'ndaki kar kütlelerinin erimesiyle taşan Kızılkeçili ve Zeytinli çaylarında sürüklenerek zarar gören teknelerin sahipleri, balıkçı barınağı yapılmasını talep etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 Kasım'da etkili olan sağanak nedeniyle Kazdağları'ndaki kar kütlelerinin erimesiyle taşan Kızılkeçili ve Zeytinli çaylarında sürüklenerek zarar gören teknelerin sahipleri, balıkçı barınağı yapılmasını talep etti.

Zeytinli Çayı kıyısında toplanan yaklaşık 30 kişilik gruptan Hasan Akmeşe, yaptığı açıklamada, teknelerinin battığını ve mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Akmeşe, şiddetli yağışlarda zaman zaman bu riski yaşadıklarını ifade ederek, bu nedenle barınak yapılması talebinde bulunduklarını anlattı.

Şevket Altaş da Kazdağları'na yoğun kar yağdığında, kar erimeleri ve herhangi bir yağmurda normalin üzerinde suyun sahile doğru aktığını vurguladı.

Altaş, özellikle ahşap teknesi olanların daha büyük mağduriyet yaşadığını bildirdi.

Teknesi 29 Kasım'daki yağışta batan Suat Vural ise kar yağışı yoğun olunca erimeyle beraber akan suların tomrukları yamaçlardan sahile taşıdığını belirtti.

İskelelerin, teknelerinin ve malzemelerinin denize sürüklendiğini kaydeden Vural, "Arkadaşlarımız teknesi gözümüzün önünde kopup gitti, parçalandı ve battı. Bizimki de böyle iple bağladık, kaldı. Arkadaşlar sağ olsunlar ancak bu kadar durdurabildik. Biz bir balıkçı barınağı istiyoruz veya bizim burada bize geçici olarak da olsa teknelerimizi bağlayabileceğimiz şekilde iskele istiyoruz." diye konuştu.