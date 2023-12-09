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        CHP'li Akay ve Güzelmansur, Edremit Körfezi'ndeki belediye başkanı aday adaylarıyla görüştü

        CHP Genel Merkezinin yerel seçimler öncesi saha çalışması için Balıkesir'e gelen Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Edremit Körfezi'nde partisinin 80 belediye başkanı aday adayı ile buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 18:41 Güncelleme: 09.12.2023 - 18:46
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        CHP'li Akay ve Güzelmansur, Edremit Körfezi'ndeki belediye başkanı aday adaylarıyla görüştü
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        CHP Genel Merkezinin yerel seçimler öncesi saha çalışması için Balıkesir'e gelen Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Edremit Körfezi'nde partisinin 80 belediye başkanı aday adayı ile buluştu.

        Akay, Edremit ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Aralık'tan itibaren Balıkesir'de olduklarını ve belediye başkanı aday adayları, sivil toplum örgütleri ile 31 Mart 2024’ta yapılacak yerel seçimler öncesi çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Partisinin Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ile Edremit Körfezi'nde çalışmalara başladıklarını bildiren Akay, "Amacımız Balıkesir'i bütün ilçeleriyle beraber ve büyükşehirle beraber en iyi şekliyle temsil edecek aday adaylarımızla görüşmek ve burada adaylaşma süresi içinde de Balıkesir’de alabileceğimiz en yüksek oyu almaya çalışmak." dedi.

        Edremit Körfezi bölgesinde 80 belediye başkan aday adayı ile görüşme yaptıklarını dile getiren Akay, "Burada görüşmelerde mümkün olduğu kadar objektif sonuçları alabilmek, bölgeyi en iyi temsil edecek en iyi şekliyle çalışabilecek adayları belirlemeye çalışacağız. Burada kriter sadece tabii ki biz vekillerin yüz yüze görüşmeleri de değil, daha değişik kriterler de var. Kamuoyu yoklaması, temayül ve halkın da görüşü çok çok önemli. Özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla da ilgili görüşmelere devam edeceğiz. Tabana dokunmak çok çok önemli." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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