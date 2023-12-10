Ayvalıkgücü Belediyespor - Kepezspor: 0-1
TFF3'üncüLig 1'inci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor evinde zirve takipçisi Kepezspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü konuk ekip adına 86'ncı dakikada Ozan Can Dursun attı. Bu sonuçla Ayvalık temsilcisi 20 puanda kalırken, Kepezspor 32 puana ulaşıp zirve ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir -
2023-12-10 16:02:33
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