Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı
Giriş: 11.12.2023 - 22:22 Güncelleme: 11.12.2023 - 22:30
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.
Yumruğun ardından yerde kalan Halil Umut Meler'e saldıran Koca güçlükle sahadan uzaklaştırıldı.