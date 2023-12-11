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        Haberler Spor Futbol Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı - Futbol Haberleri

        Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 22:22 Güncelleme: 11.12.2023 - 22:30
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.

        MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.

        Yumruğun ardından yerde kalan Halil Umut Meler'e saldıran Koca güçlükle sahadan uzaklaştırıldı.

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