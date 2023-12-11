Habertürk Spor yazarları, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı yorumladı
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Habertürk Spor yazarları İbrahim Yıldız ve Serdar Ali Çelikler, Türk futbolundaki utanç gecesini yorumladı
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı!.. Başkan Koca, Rizespor maçının ardından sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesi ile yere düşen hakem Meler'e Faruk Koca'nın etrafındaki kişilerin tekme attıkları görüntülere yansıdı. Saldırının ardından yere düşen ve uzun süre kalkamayan Halil Umut Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.
Habertürk Spor yazarları İbrahim Yıldız ve Serdar Ali Çelikler, Türk futbolundaki utanç gecesini yorumladı:
SERDAR ALİ ÇELİKLER: YARGILANMALI
Yıllardır, "Türk hakemliği bitmiş tükenmiş bir yapıdır. Komple yıkıp yeniden yapmak gerekir. Bu yeniden yapılanma süreci içinde de yabancı hakem getirilmelidir" derken bu günleri öngörüyordum. Bir dönem Yunanistan'da yaşanan görüntüler bizde de yaşanır oldu...
"Silahım olsa vuracaktım"lar;
"Ligi bitirtmeyiz"ler;
"Bizden birisi TFF'ye gidip birilerini tokatlarsa şaşırmayın"ların sonunda fiziki saldırı boyutuna gelindi. Saldıranların hepsinin sadece sportif değil adli boyutta da yargılanması lazım. Ankara'da bu statta 2. kez sahada fiziki saldırı oluyor. Bu stadın emniyet amirleri kimse soruşturma açılması lazım.
Adli - polis v.s soruşturması dışında Türk futboluna 2. Haluk Ulusoy dönemini yaşatan, hakemleri odasına çağıran, MHK başkanlığını bizzat üstlenen, hakemlere tuttuğu takımın lehine ve aleyhine verilen kararlarla ilgili iyi ya da kötü davranan Mehmet Büyükekşi'nin istifa etmesi; etmiyorsa Spor Bakanı tarafından görevden alınması lazım. Olur mu? Açıkçası hiç sanmıyorum. Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
İBRAHİM YILDIZ: TÜRK FUTBOLUNA ATILAN BİR YUMRUK
Futbolumuz alev almış yanıyor. Bu noktaya geleceği aşağı yukarı belliydi. Son günlerde hakemler üzerinden olan tartışma sonunda şiddete dayandı. Bir kulüp başkanının yaptığı saldırı, yere düşen hakem atılan tekmeler kabul edilemez. Bu saldırı vahim, insalık dışı bir durumdur. Utanç verici sahne Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçti.
Başta yöneticiler olmak üzere herkes şiddete karşı duyrmak zorunda. Yoksa bu işin sonunu daha kötü olaylara varır. Spor Bakanlığı, Federasyon gerekirse adalet kurumları, sorunun üzerine gitmeli. Sporu amacının dışına taşıyanlardan hesap sorulmalıdır. Gerekçe ne olursa olsun atılan yumruk yalnız Halil Umut Meler'e değil Türk futboluna atılmıştır.