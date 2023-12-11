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        Edremit'te 30 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü S.İ. (38), polis tarafından yakalandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 22:18 Güncelleme: 11.12.2023 - 22:20
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        Edremit'te 30 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı
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        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü S.İ. (38), polis tarafından yakalandı. 

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Van'da 'nitelikli yağma', 'cezaevinde ayaklanma ve isyan' suçlarından 2013 yılında hakkında 30 yıl hapis cezası verilen firari hükümlü S.İ.'nin bir süredir kentte olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan polis, S.İ.'nin saklandığı eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan S.İ.'nin işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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