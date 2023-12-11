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        Balıkesir'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 19:47 Güncelleme: 11.12.2023 - 19:47
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        Balıkesir'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ yöneticisi olma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Şevket A'nın (52) Manyas'ta olduğunu belirledi.

        Firari Şevket A, ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü Şevket A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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