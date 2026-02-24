Canlı
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de konteynerde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Balıkesir'de konteynerde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


        İlçeye bağlı Camicedit Mahallesi Poyraz Sokak'ta M.P'ye ait bir konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.


        Konteynerde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

