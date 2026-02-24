Balıkesir'de konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Camicedit Mahallesi Poyraz Sokak'ta M.P'ye ait bir konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Konteynerde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.