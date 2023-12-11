Manyas'ta aile içi ve kadına şiddet konusunda seminer verildi
Bandırma On yedi Eylül Üniversitesine bağlı Manyas Meslek Yüksek Okulunda AAile içi ve kadına karşı şiddet konulu seminer yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Bandırma On yedi Eylül Üniversitesine bağlı Manyas Meslek Yüksek Okulunda AAile içi ve kadına karşı şiddet konulu seminer yoğun katılımla gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kadın ve çocukların fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete karşı korunmasını amaçlayan KADES uygulaması hakkında üniversite öğrencilerine bilgi verildi.
KADES uygulamasının, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek amacıyla geliştirildiği ifade edildi.
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