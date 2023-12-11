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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:04 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:04
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
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        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca bağlı ekipler Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait araç ve ikamet adreslerine operasyon yaptı.

        Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılana aramalarda ise çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, 2 tabanca, 57 tabanca mermisi, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve 68 bin 700 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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