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        Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Ayvalık açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 00:04 Güncelleme: 12.12.2023 - 00:17
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        Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Ayvalık açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil güvenlik ekiplerince Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot tespit edildi.

        "KB-111" sahil güvenlik botuyla bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 48 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

        Ekipler, Ayvalık açıklarında da düzensiz göçmenleri taşıyan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Bunun üzerine sahil güvenlik botları "TCSG-905" ve "KB-4510" ile bölgeye yönlendirilen ekipler, 83 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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