Balıkesir İtfaiyesi'nden "termal" müdahale

Balıkesir Büyükşehir Belediyesir İtfaiye Daire Başkanlığı, özellikle son dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatı ile yeni araç alımları, yeni teçhizat ve ekipman alımları yaparak genişlettiği makine parkuruna son olarak termal drone'u da ekledi.

Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı'na yeni alınan termal drone ile kayıp vakalarındaki arama tarama faaliyetleri artık gece de havadan sürdürülebilecek.

Teknik Hizmetler ve Eğitim Şube Müdürü Seyfullah Tolga, yeni ekipmana ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu an bu termal drone'u aktif olarak kullanmaktayız. Hizmet içi çalışmalar ile birlikte personelimize bu cihazın eğitimi verildi. Başta orman yangınları, trafik kazaları, ormanda mahsur kalma, fabrika yangınları gibi olaylarda aktif olarak kullanıyoruz" dedi.