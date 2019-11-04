22 kişi tutuklandı

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 01-31 Ekim 2019 tarihleri arasında il genelinde yaptığı 150 operasyonda 199 gram Bonzai, 4.5 kilogram esrar, 73 gram skunk, 3 adet ecstasy, 27 bin 652 uyuşturucu hap, 3 gram kokain, 62 gram metamfetamin, 21 gram liserjik asit dietilamid ele geçirdi. 249 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 22 şahıs tutuklandı.
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