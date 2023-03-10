Balıklıgöl eski berraklığına kavuştu

Tabii bu arada suyun oksijen miktarını da kontrol ettik. Şu anda oksijen miktarı 8 miligram veriyor. Normal seviyelerinde, yani gayet güzel bir seviyededir. Sadece bulanıklık noktasından bir tereddüt oluştu, o da zamanla düzelecek. Bu balıklar sazangil ailesine mensup balıklar olduğu için dayanıklılıkları çok yüksek. Bulanıklıklara karşı dayanım güçleri çok yüksek. Ölüm oranlarına gelince de anormal bir ölümle karşılaşmadık. Klasik seleksiyona bağlı olarak doğal ölümleri var. Günde 2, 3, 5 diye normal ölümleri var; şu anda da bugün aldığımız bilgiye göre 3 tane ölüm var. Yani bu da bizim için gayet normal. Tabii bu düzelmeyle birlikte insanların da morali yerine gelecek. 15 gün sonra inşallah ülkemiz gibi burası da giderek temizlenerek güzel günlerine geri dönecek" dedi.