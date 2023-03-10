Balıklıgöl eski berraklığına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıklıgöl eski berraklığına kavuştu

Şanlıurfa'nın simgesi olan tarihi Balıklıgöl de depremden etkilendi. Depremin ardından çamur rengini alan göl suyu, bir ay sonra berrak ve mavi görünümüne tekrar kavuştu

ABONE OL
İHA
  • Balıklıgöl eski berraklığına kavuştu

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa’da kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl’ün suyu, çamur rengine bürünmüştü. Balıklıgöl’de suyun berraklaşmasıyla balıklar su yüzeyine çıkmaya başladı. İHA'nın haberine göre uzmanlar suyun renginin kahverengiye dönmesinin tamamen doğal bir olay olduğunu belirtirken, göl eski günlerine kavuşarak ziyaretçi akınına uğramaya başladı. Göl çevresinde gezen vatandaşlar, balıklara yem atarak felaketlerin bir daha yaşanmaması için dua etti.

     
  • Balıklıgöl eski berraklığına kavuştu

    Şanlıurfa Çevre Koruma Vakfı Balıklıgöl Teknik Komisyon Üyesi Ömer Sait Kılıç, "Öncelikle ülkemize geçmiş olsun. Ölenlere rahmet, kalanlara acil şifalar diliyoruz. Balıklıgöl'deki su, Şanlıurfa Balıklıgöl'ü besleyen Direkli Havzası’ndan geliyor. Dolayısıyla Şanlıurfa'nın güneybatısındaki sular buradan kaynak suyu olarak çıkıyor.
  • Balıklıgöl eski berraklığına kavuştu

    Depremden 7 dakika sonra akiferlerdeki toprak yüzeye çıktı. Yani buradaki su renginin bozuşmasının tek sebebi hazinelerdeki suların içerisindeki toprağın yüzeye çıkmasıdır. Başka da bir nedeni yok. Depremle birlikte seyreden bir olay, bugüne kadar yüzde 40 açılma oldu. Bundan sonra da açılmaya devam edecek. Balıklar stresli oldukları için ilk günlerde gözükmediler, zaten bulanıklıktan şu anda o stresin kalkması ile birlikte öncelikle büyük balıklar gözüküyor, küçük balıklar gölün çeşitli noktalarındaki mağaralarda bulunuyorlar. Onlar da zaman içerisinde çıkacak.
  • Balıklıgöl eski berraklığına kavuştu

    Tabii bu arada suyun oksijen miktarını da kontrol ettik. Şu anda oksijen miktarı 8 miligram veriyor. Normal seviyelerinde, yani gayet güzel bir seviyededir. Sadece bulanıklık noktasından bir tereddüt oluştu, o da zamanla düzelecek. Bu balıklar sazangil ailesine mensup balıklar olduğu için dayanıklılıkları çok yüksek. Bulanıklıklara karşı dayanım güçleri çok yüksek. Ölüm oranlarına gelince de anormal bir ölümle karşılaşmadık. Klasik seleksiyona bağlı olarak doğal ölümleri var. Günde 2, 3, 5 diye normal ölümleri var; şu anda da bugün aldığımız bilgiye göre 3 tane ölüm var. Yani bu da bizim için gayet normal. Tabii bu düzelmeyle birlikte insanların da morali yerine gelecek. 15 gün sonra inşallah ülkemiz gibi burası da giderek temizlenerek güzel günlerine geri dönecek" dedi.

     

     
  • Balıklıgöl eski berraklığına kavuştu

    Balıklıgöl’ü gezen ziyaretçilerden Ramazan Delen, "Depremden dolayı Balıklıgöl tamamen çamur haline dönmüştü, balıklar yüzeyde gözükmüyordu. Allah'ıma şükürler olsun ki şu an su güzelleşti, açık oldu. Balıklar yine geldi, yem yemeye başladı. Biz de ailemizle dolaşmaya geldik" şeklinde konuştu. Ziyaretçilerden Uğur Erdinçer ise, "Su çok bozuktu, bulanıktı, kıpkırmızı olmuştu. Allah yardımcımız olsun, böylesini hiç görmedik. Balıklıgöl de eski düzene girdi" ifadelerini kullandı.
  • Balıklıgöl eski berraklığına kavuştu

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.