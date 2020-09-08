Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Tesla'nın yakında satışa sunacağı elektrikli pick-up modeli Cybertruck'a Balkanlar'dan rakip geldi.

2021'de satışa sunulacak aracı beklememeye karar veren Bosnalı mühendis Igor Krezic, kendi Cybertruck'ını geliştirdi.

Ford F150 Raptor modelini baz alarak Cybertruck'ın bir benzerini yaratan Krezic'in Star Solutions şirketi, şu sıralar otomobilin Mostar yollarında test ediyor.

Orjinal Cybertruck'ın aksine içten yanmalı bir motora sahip Mostarlı Cybertruck için, trafiğe çıkış başvurusunun yapıldığı belirtildi.

Fakat, şirket yetkililerinin yaptığı açıklamada, aracın köşeli ve keskin hatlarının Bosna trafik kurallarına göre yasak olduğu ve bu sorunun üstesinden gelmek için çalışıldığı vurgulandı.

1.1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMLA ÜRETİLECEK

Tesla'nın geçen yıl tanıttığı Cybertruck, Teksas Eyaletine bağlı Austin kentinde üretilecek. 1.1 milyar dolarlık yatırımlar geliştirilecek elektrikli pick-up, zırhlı olduğu belirtilen camlarının lansmanı sırasında balyozla kırılması ile gündeme gelmişti.

Dünyanın en büyük pick-up pazarına ev sahipliği yapan ABD'de, Ford, General Motor, FCA gibi üreticiler elektrikli pick-uplarını pazara sunmak için gün sayıyor.

Ülkedeki geleneksel üreticilerin yanı sıra, Rivian, Lordstown, Bollinger gibi girişimler de elektrikli pick-up modeller geliştiriyor.