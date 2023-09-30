Ballıca Mağarası son 1 yılda 120 binden fazla ziyaretçi ağırladı

İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Ballıca köyünde 1085 rakımlı tepede bulunan mağarada, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler bulunuyor. Büyük bölümü henüz keşfedilmemiş olan ve 8 galerisi ziyarete açık bulunan mağara, ortalama 18 derece sıcaklığa ve yüzde 54 nem oranına sahip.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2019'da giren Ballıca Mağarası, Tokat Valiliği ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde, Akdağ Zirvesinden Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası Projesi kapsamında yürütülen çevre düzenlenme çalışmaları için 13 Eylül 2021'de ziyarete kapatılmıştı. Yapılan çalışmaların ardından geçen yıl ağustos ayında tekrar ziyarete açılan Ballıca Mağarası, aradan geçen 1 yılda 120 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

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Ballıca Mağarası Alan Kılavuzu Mehmet Ülkü, dünyanın birçok yerinde bulunan mağaralardaki karstik çeşitliliğin tamamına dair örneklerin burada görülebildiğini söyledi. Oluşum çeşitliliği açısından zengin olduğunu vurgulayan Ülkü, "Ballıca Mağarası'nı diğer mağaralardan ayıran en büyük karstik özellik ise özgün soğan sarkıtlarına sahip olması. Soğan sarkıtları çok ender görünüyor. Soğan sarkıtları ile Ballıca Mağarası, uluslararası önem taşıyor" dedi.