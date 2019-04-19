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İkinci, önlerinde daha keskin bir sürecin bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünya Miras Geçici Listesi'nde kalmaya niyetimiz yok. Sayın Valimiz, milletvekillerimiz ve Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle kesin listeye girmek için mücadele edeceğiz. Mağazamızı yurt içinde tanıtmaya çalışıyoruz ama bu, yurt dışı için yeterli oluyor mu, bunu tartışıyorduk. UNESCO'ya giren yerlerin daha düzenli ziyaretçisi oluyor. Bu noktada Tokat, daha fazla ziyaretçi çekecektir."