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Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan doğa harikası Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girmesi, ilde sevinçle karşılandı.
AA'nın haberine göre il merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde bin 85 rakımlı tepede bulunan mağara, dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından biri olarak gösteriliyor.
Milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitlerle ziyaretçilerin ilgisini çeken mağara, keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyor.
Özellikle yurt içinden çok sayıda kişinin ziyaret ettiği mağara, ender rastlanan soğan sarkıtları ve içerisindeki oluşumlarla ziyaretçileri adeta büyülüyor.
"Havuzlu", "büyük damlataşlar", "çamurlu", "fosil", "yarasalı", "çöküntü", "sütunlar", "mantarlı" ve "yeni" ismini taşıyan salonları ziyarete açık olan mağara, astım hastalarıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.
Ballıca Mağarası, ortalama 18 derece sıcaklığı ve yüzde 54 nem oranıyla da ilgi çekiyor.
Mağaranın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için Tokat Valiliği, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde 1,5 yıl önce "Dünya Miras Listesi Yolunda Ballıca Mağarası Projesi" çalışması başlatılmıştı.
Kısa bir süre önce geçici listeye alınan Ballıca Mağarası, böylece bu yıl Türkiye'den listeye giren ilk miras alanı oldu.
"KESİN LİSTEYE GİRMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürü İhsan İkinci, yaptığı açıklamada, Ballıca Mağarası'nın 2007 yılında tabiat parkı ilan edildiğini hatırlattı.
Mağaranın tanıtımıyla ilgili ne yapılabileceğini düşünürken Dünya Miras Listesi'ne başvurma fikrinin ortaya çıktığını anlatan İkinci, "Danışmanlık hizmeti alarak bir dosya hazırlamaya karar verdik. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına başvurarak taleplerimizi ilettik. Onların da desteğiyle Dünya Miras Geçici Listesi'ne hazırladığımız dosyayı sunduk" dedi.
Dosyalarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne mart ayında verdiklerini dile getiren İkinci, "Bakanlığımız, Kültür ve Turizm ile Dışişleri bakanlıkları aracılığıyla dosyamızı uygun buldu. Dosyamızı Paris'te UNESCO merkezine gönderdiler. Orada yapılan ve değerlendirmelerde de Ballıca Mağarası, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne uygun görüldü. Bu, bizler, Bakanlığımız ve Tokat için sevindirici bir haberdi. Çalışmalarımızın karşılığını almış olduk" ifadelerini kullandı.
İkinci, önlerinde daha keskin bir sürecin bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Dünya Miras Geçici Listesi'nde kalmaya niyetimiz yok. Sayın Valimiz, milletvekillerimiz ve Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle kesin listeye girmek için mücadele edeceğiz. Mağazamızı yurt içinde tanıtmaya çalışıyoruz ama bu, yurt dışı için yeterli oluyor mu, bunu tartışıyorduk. UNESCO'ya giren yerlerin daha düzenli ziyaretçisi oluyor. Bu noktada Tokat, daha fazla ziyaretçi çekecektir."
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