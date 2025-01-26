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        Haberler Magazin Banu Alkan, büyük bir tehlike atlattığını açıkladı - Magazin haberleri

        Banu Alkan, büyük bir tehlike atlattığını açıkladı

        Yüksek tansiyon ve şeker nedeniyle geçirdiği rahatsızlıktan dolayı, 3 gün hastanede tedavi altında tutulan Banu Alkan, sağlık durumu hakkına açıklamalara bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 14:52 Güncelleme: 26.01.2025 - 14:55
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        "Çok büyük tehlike atlattım"
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        Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Banu Alkan'ın rahatsızlığının, yapılan kontrollerinde kronik tansiyon ve diyabet hastalığıyla ilgili olduğu anlaşıldı.

        Şeker oranının 13, tansiyon oranının ise 23'e çıktığı anlaşılan Banu Alkan, uygulanan tedaviyle iyileşmesi sonucu, hastaneden taburcu edildi.

        Son kontrollerinde sonuçların, temiz çıktığını açıklayan Banu Alkan, sağlık durumu hakkında; "Gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım ama çok şükür ki atlattım. Yemek yerken fenalaştım ve arkadaşlarım 13 şeker, 23 tansiyonla hastaneye kaldırmışlar. Maalesef çok önemli bir tehlikeden geçtim. Bundan sonra başımıza en ufak bir şey gelmez. Gerçekten de teğet geçti. İnatçı bir tansiyon, asla inmiyor ve üç gün hastanede kaldım. Çıktım, evindeyim" dedi.

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        #Banu Alkan
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