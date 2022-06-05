"SENİ TAKLİTÇİ KEZBAN!"

Yeşilçam'ın 'Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, daha önce de sosyal medya hesabı üzerinden Amerikalı reality şov yıldızı Kylie Jenner'a göndermede bulunmuştu.

Alkan, Jenner'ın bir karesini paylaşarak, "Seni taklitçi Kezban. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor!" ifadelerini kullanmıştı.