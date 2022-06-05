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Banu Alkan'dan Aleyna Tilki'ye: O kalın belleriyle taklit ediyorlar!

Yeşilçam'ın 'Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, Aleyna Tilki'nin kendisini taklit ettiğini iddia etti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Alkan, Tilki'ye "Evde oturup filmlerimi izliyorlar, o kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor bebeğim" sözleriyle seslendi

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  • Banu Alkan'dan Aleyna Tilki'ye: Taklit ediyorlar ama olmuyor!

    Bir dönemin ünlü oyuncusu Banu Alkan (64), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
  • Banu Alkan'dan Aleyna Tilki'ye: Taklit ediyorlar ama olmuyor!

    22 yaşındaki Aleyna Tilki'yi kendisiyle karşılaştıran Alkan, genç popçunun kendisini taklit ettiğini öne sürdü.
  • Banu Alkan'dan Aleyna Tilki'ye: Taklit ediyorlar ama olmuyor!

    Banu Alkan, Aleyna Tilki'ye, "Evde oturup filmlerimi izliyorlar, o kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor bebeğim. Kimse Banu Alkan olamaz, üzgünüm." sözleriyle seslendi.
  • Banu Alkan'dan Aleyna Tilki'ye: Taklit ediyorlar ama olmuyor!

    Tilki'nin, Alkan'ın bu iddialarına ne cevap vereceği merak konusu oldu. 
  • Banu Alkan'dan Aleyna Tilki'ye: Taklit ediyorlar ama olmuyor!

    "SENİ TAKLİTÇİ KEZBAN!"

    Yeşilçam'ın 'Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, daha önce de sosyal medya hesabı üzerinden Amerikalı reality şov yıldızı Kylie Jenner'a göndermede bulunmuştu.

    Alkan, Jenner'ın bir karesini paylaşarak, "Seni taklitçi Kezban. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor!" ifadelerini kullanmıştı.
  • Banu Alkan'dan Aleyna Tilki'ye: Taklit ediyorlar ama olmuyor!

    "KOPYACI!"

    Banu Alkan, bir dönem giydiği yeşil elbisesinin de taklit edildiğini öne sürürek, "Kumaşlarıma kadar, seçtiğim renklere kadar kopyacı Kezban!" mesajını yayınlamıştı.
  • Banu Alkan'dan Aleyna Tilki'ye: Taklit ediyorlar ama olmuyor!

    BANU ALKAN'IN PAYLAŞIMLARINI GÖRDÜ

    Ünlü oyuncunun bir hayran sayfası, Banu Alkan'ın paylaşımlarını Kylie Jenner'a Instagram üzerinden mesaj atmıştı. Bir süre sonra Jenner, o sayfanın gönderisini görmüştü. Alkan, konuyla ilgili, "Kezban, yakalanınca korkudan DM'lere de (özel mesaj) bakıyor!" paylaşımını yapmıştı.
  • Banu Alkan'dan Aleyna Tilki'ye: Taklit ediyorlar ama olmuyor!

    HİKAYELERİNE BAKTI

    Jenner'ın, daha sonra o sayfanın Banu Alkan ile ilgili yayınladığı hikayelere de baktığı ortaya çıkmıştı.

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