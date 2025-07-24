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        Haberler Magazin Banu Alkan'dan Burak Özçivit'in imaj değişikliğine yorum - Magazin haberleri

        Banu Alkan'dan Burak Özçivit'in imaj değişikliğine yorum

        Banu Alkan, Burak Özçivit'in sakallarını kestikten sonraki yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Siz tanıdınız mı? Ben zor tanıdım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 22:43 Güncelleme: 24.07.2025 - 22:46
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        İmaj değişikliğine yorum
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        Banu Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

        Burak Özçivit’in son projesinin ardından sakallarını keserek imajını değiştirmesi, Alkan’ın gözünden kaçmadı. Alkan, Özçivit'in yeni halini kendi hesabından paylaşarak, "Siz tanıdınız mı? Ben zor tanıdım." notunu düştü.

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        #Banu Alkan
        #Burak Özçivit
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