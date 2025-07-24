Banu Alkan'dan Burak Özçivit'in imaj değişikliğine yorum
Banu Alkan, Burak Özçivit'in sakallarını kestikten sonraki yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Siz tanıdınız mı? Ben zor tanıdım" dedi
Giriş: 24.07.2025 - 22:43 Güncelleme: 24.07.2025 - 22:46
Banu Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.
Burak Özçivit’in son projesinin ardından sakallarını keserek imajını değiştirmesi, Alkan’ın gözünden kaçmadı. Alkan, Özçivit'in yeni halini kendi hesabından paylaşarak, "Siz tanıdınız mı? Ben zor tanıdım." notunu düştü.
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