Banu Alkan, hastaneye kaldırıldı

Kronik tansiyon ve diyabet hastası olan Banu Alkan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada yayılan söylentiye göre, Banu Alkan beyin kanaması geçirdi.

Ne var ki bu söylenti, gerçeği yansıtmıyor. Banu Alkan; tansiyon ve kandaki şeker oranının bir hayli yükselmesi nedeniyle rahatsızlandı. Yüksek tansiyon ve şeker oranı kontrol altına alınan Alkan'ın son sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.