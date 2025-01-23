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        Haberler Magazin Banu Alkan, hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri

        Banu Alkan, hastaneye kaldırıldı

        Kronik tansiyon ve diyabet hastası olan Banu Alkan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 09:07 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:08
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        Banu Alkan hastaneye kaldırıldı
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        Kronik tansiyon ve diyabet hastası olan Banu Alkan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada yayılan söylentiye göre, Banu Alkan beyin kanaması geçirdi.

        Ne var ki bu söylenti, gerçeği yansıtmıyor. Banu Alkan; tansiyon ve kandaki şeker oranının bir hayli yükselmesi nedeniyle rahatsızlandı. Yüksek tansiyon ve şeker oranı kontrol altına alınan Alkan'ın son sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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