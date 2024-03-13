Banu Alkan kimdir, kaç yaşında? Banu Alkan’ın hayatı ve biyografisi

Banu Alkan ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Sancak kökenli marangoz bir babanın beşinci çocuğu olan Banu Alkan, Hırvat asıllı bir kadındır. 1 Temmuz 1958’de dünyaya gözlerini açmıştır ve Türk sinemasında yakaladığı başarıyla popüler olmuştur. Ayrıca Alkan’ın çıkardığı şarkılar da geniş kitlelere ulaşmıştır. 2001 yılında “Tuzu Kurular” ve 2005 yılında “Kızma Birader” isimli dizilerde oynayan Banu Alkan hakkındaki diğer bilgiler için yazının devamını okuyun…

BANU ALKAN KİMDİR?

İnternet üzerinde “Banu Alkan kimdir?” sorusu sıkça aratılır. Afrodit lakabına sahip Banu Alkan’ın bilinen bir diğer adı Liz Remka Rebronja. Hırvatistan’da dünyaya gelen sanatçı, ailesiyle birlikte 1966 yılında Balıkesir Edremit’e geldi. Ailesiyle birlikte Türk vatandaşı olan Alkan’ın bilinen ilk ismi Yaprak’tır. Bu isimden sonra “Banu” adını alan sanatçı, İstanbul’a taşındığında ise Kartal’da yaşamaya başlamıştır.

BANU ALKAN HAYATI

Banu Alkan hayatı göz önüne alındığında çocukluğunun büyük bölümünün İstanbul Kartal’da geçtiğini söylemek mümkün. Eğitim hayatının bir bölümünde Kartal Maltepe Lisesi’nde okurken öğrenimini 2. sınıfta bıraktığı da bilinenler arasında. Hep hayallerinde olan mankenlik için ilk adımları 1970’li yıllarda attı. 1989 yılında son filmini çekti ve bir süre ortalardan kayboldu. Sonrasında 2001 yılında ve 2005 yılında oynadığı dizilerle yeniden gündeme oturdu.

BANU ALKAN NERELİ?

Sık sorulan sorulardan biri de “Banu Alkan nereli?” şeklindedir. Yengeç burcu olan Banu Alkan, esasında göçmen bir ailenin kızıdır. 1 Temmuz 1958’de önceden Yugoslavya olarak bilinen bölgede doğmuştur. Günümüzde ise sanatçının doğduğu yer Hırvatistan’dır. Türk sinemasının Afrodit’i Alkan, Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde dünyaya gelmiştir.

BANU ALKAN KAÇ YAŞINDA?

Hayranları “Banu Alkan kaç yaşında?” sorusunu sıkça sorar. Balkan göçmeni Banu Alkan 1958 yılında doğmuştur. Uzun yıllar Türk sinemasında ve televizyonunda başarılar gösteren sanatçının yaşı 66’dır. Çeşitli ödüller alan oyuncunun kariyer hayatı mankenlik ile 16 yaşında başlamıştır.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

İsyan (1975)

Taksi Şoförü (1976)

Akrep Yuvası (1977)

Vurun Beni Öldürün (1980)

Ağla Gözlerim (1981)

Günah Defteri (1981)

Ben de Özledim (1981)

Nikah Masası (1982)

Aşkların En Güzeli (1982)

İlişki (1983)

Bataklıkta Bir Gül (1983)

Gecelerin Kadını (1983)

Kadınca (1984)

Sokaktan Gelen Kadın (1984)

Kızgın Güneş (1984)

Katiller De Ağlar (1985)

Arzu (1985)

Bu İkiliye Dikkat (1985)

Sarı Bela (1985)

Mavi Yolculuk (1986)

Seviyorum (1986)

Afrodit (1987)

Güneşten De Sıcak / Sarı Güneş (1987)

Yaşamak (1988)

Vahşi ve Güzel (1989)

Vahşi ve Güzel (1989)

Renkli Hayatlar (1999)

Tuzu Kurular (2001)

Kızma Birader (2005)

Afrodit (2010) (Kısa metrajlı film)

Afrodit Banu Alkanın Hayatı 1 Bölüm Belgesel (2000)

Afrodit Banu Alkanın Hayatı 2 Bölüm Belgesel (2000)

ÖDÜLLERİ

2014- Türk Sineması’nın Gelmiş Geçmiş Yaşayan En Güzel Kadını Ödülü

2015- 2. Altın Palmiye- Yeşilçam 100. Yıl Onur Ödülü

2015- Mersin Kültür Dayanışma Derneği Ödül Töreni- Yeşilçam 100. Yıl Onur Ödülü

2015- Mersin Kültür Dayanışma Derneği Ödül Töreni- Türk Sineması’nın En Güzel Akademik Yüzü Onur Ödülü

2016- 3 Altın Palmiye Ödülleri- Türk Sineması’nın En Güzel Kadını Ödülü

BANU ALKAN ÖZEL HAYATI

Banu Alkan, 17 yaşındayken zengin ve evli bir iş insanı olan Gürbüz Hanif ile birlikte olmaya başladı. İlişkileri 20 yıla yakın sürdü, ancak Gürbüz Hanif’e kanser teşhisi konduktan sonra Hanif vefat etti ve ikilinin ilişkileri sona erdi. Sanatçının ayrıca 2000’li yılların başında iş insanı Murat Taşdemir ile ilişki yaşadığı bilinmektedir. Ayrıca 2024 yılında Kemal Yıldız ile evlilik yapmıştır.