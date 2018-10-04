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Banyo ve mutfaklarda küçük değişiklikler yapmanın yolları

Banyonuzu ve mutfağınızı yenilemek istiyor ancak nereden başlamanız gerektiğini bilemiyor musunuz? İşte banyo ve mutfaklarda değişiklik yapmak isteyenlere öneriler...

04.10.2018 - 10:06 | Güncelleme:

Mimar Figen Erdağ Demircan; “Küçük şeylerin de değişim yaratmada etkileri büyüktür.” diyerek banyo ve mutfaklarını fazla masraf yapmadan yenilemek isteyenlere şu önerilerde bulunuyor...

- Büyük desenli duvar kağıtları bazen zorlayıcı olabilir. Böylesi bir değişiklik üzerine banyo paspaslarınızı ya da banyo ve mutfak havlularınızı, tek bir runnerı ya da Amerikan servislerinizi büyük desenli olarak seçebilir; diğer tüm detayları sade bırakmaya dikkat edebilirsiniz. Üstelik bir iki ayrı takım aldığınız takdirde; birini yıkarken başka bir deseni kullanabilirsiniz.

- Tüm ıvır zıvır eşyadan kurtulmak, kullanmadıklarınızı atmak, kullandığınız eşyaları da ortada tutmak yerine dolap içlerine kaldırmayı seçebilirsiniz.

- Küçük bir banyo ya da mutfak açık rafı alıp monte ederek çeşitli kitaplarınızı, kupalarınızı buraya koyabilirsiniz.

- Banyoya koyacağınız ahşap bir tabure harika bir etki oluşturabilir. Banyo yaparken bir mum yakabilir; veyahut bu tabure üzerine güzel kokan birkaç sabun bile koyabilirsiniz.

- “Yenebilir küçük bahçe” oluşturun. Naneler, biberiyeler hem hoş görüntü ve kokularıyla mutfağınızı güzelleştirecek, hem de bir şeyler yetiştirmenin mutluluğunu yaşayacaksınız.

- Ayna her yere yakışır. Banyonuza fazladan küçük birkaç ayna daha asabileceğiniz gibi, mutfağınızda da bir ayna bulundurabilir, ışık oyunlarının keyfini çıkarabilirsiniz.

- Ham banyoya, hem de mutfağa sanat eserleri çok yakışır. Sevdiğiniz birkaç tabloyu mutfağınıza ve banyonuza asmayı ihmal etmeyin.

- Nemli ortamı seven bazı bitkileri banyonuza yerleştirin. Bu bitkilerin başında aloe vera geliyor!

- Banyonuzda ve mutfağınızda yer varsa küçük bir berjer va da puf mekanı birden değiştirir

- Dekoratif bir lambader hem görsel olarak hemde farklı bir ışık olarak ortamınızı hareketlendirecektir.

 

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