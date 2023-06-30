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Barcelona'nın Arda Güler teklifi ortaya çıktı!

Arda Güler'i transfer etmek için İstanbul'a gelen Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Fenerbahçe'ye yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. İşte Barcelona'nın Arda Güler planı...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Barcelona'nın Arda Güler teklifi ortaya çıktı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Avrupa devlerini peşine takan Fenerbahçe'nni genç yıldızı Arda Güler için ilk resmi adım İspanyol ekibi Barcelona'dan geldi. 
  • Barcelona'nın Arda Güler teklifi ortaya çıktı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Katalan devinin sportif direktörü Deco, 18 yaşındaki milli futbolcuyu transfer etmek için İstanbul'a gelirken, Portekizli futbol adamının Fenerbahçe'ye sunduğu resmi teklif ortaya çıktı.

     
  • Barcelona'nın Arda Güler teklifi ortaya çıktı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    İspanyol basınından BarçaTimes'ın haberine göre; finansal açıdan zorlu günler geçiren Barcelona, Arda Güler'in bonservis ücretinin bir kısmını bu yıl, kalan daha büyük kısmını ise 2024 yazında ödeme teklifinde bulundu.
  • Barcelona'nın Arda Güler teklifi ortaya çıktı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Deco bu teklifine ek olarak Arda Güler'in 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdi.
  • Barcelona'nın Arda Güler teklifi ortaya çıktı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Fenerbahçe cephesi ise Barcelona'nın bu teklifini değerlendirmeye alırken, Arda ile yapılacak 3. zirvenin ardından Barça'ya geri dönüş yapılacağı belirtildi. 
  • Barcelona'nın Arda Güler teklifi ortaya çıktı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    "FENERBAHÇE'NİN PLANINA UYUYOR"

    Barcelona'ya yakın Katalan spor gazetelerinden Sport ise transfere dair yayımladığı haberde, "Bu transfer, Fenerbahçe'nin bir yıl daha yıldız futbolcusunu kadrosunda tutma planına mükemmel bir şekilde uyuyor. Futbolcunun önceliği sürekliliğe sahip olmaktır. Arda bu nedenle en üst seviyeye sıçramadan önce profesyonel olarak kendini geliştirmeye devam etmek için ülkesinde bir sezon devam etmeyi istemektedir." ifadesini kullandı.
  • Barcelona'nın Arda Güler teklifi ortaya çıktı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Sport Gazetesi, Fenerbahçe ve Barcelona kulüpleri ile Arda'nın prensipte bu transfere "olur verdiğini" ancak halen çözülmesi gereken detayların olduğunu iddia ederek şu ifadelere yer verdi:
  • Barcelona'nın Arda Güler teklifi ortaya çıktı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    "BARCELONA BİR ADIM ÖNE GEÇTİ"

    "İmza atılmadan hiçbir transfer bitti denilemez ancak Barcelona, şu anda en az 8 kulübün istediği Arda Güler için doğru hamleleri yaparak, bir adım öne geçti. 
  • Barcelona'nın Arda Güler teklifi ortaya çıktı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Arda'yı, Avrupa'nın üst seviyesindeki Real Madrid ve Milan gibi kulüpler de istiyor ama Deco, Barcelona'nın sportif direktörü olarak ilk büyük imzayı attırmaya yakın gözüküyor." 
  • Barcelona'nın Arda Güler teklifi ortaya çıktı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    LAPORTA: TRANSFERİ SONLANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

    Öte yandan Barcelona Başkanı Joan Laporta da Katalan televizyonu TV3'deki Onze adlı spor programında yaptığı açıklamada, Arda Güler ile ilgilendiklerini duyurdu.
  • Barcelona'nın Arda Güler teklifi ortaya çıktı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Laporta, kulübün yeni sportif direktörü "Deco" lakaplı Anderson Luis de Souza'nın Arda Güler transferini görüşmek üzere İstanbul'da olduğunu ifade ederek, şu açıklamada bulundu:
  • Barcelona'nın Arda Güler teklifi ortaya çıktı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    "Deco, onun (Arda Güler) büyük bir yetenek olduğunu söylüyor. Transferi sonlandırmaya çalışıyoruz. Genç bir futbolcu. La Liga bu yıla ait olmayan, gelecek sezonlara ilişkin transferler yapmamıza izin veriyor. Arda, Premier Lig, Serie A ve La Liga'da ilgi uyandırdı. Deco ve Mateu (Futbol Şube Sorumlusu) operasyonu sonlandırmaya çalışıyor."
  • Barcelona'nın Arda Güler teklifi ortaya çıktı! - Fenerbahçe transfer haberleri

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