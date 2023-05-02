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Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki tesiste bakılan 71 ayıya, protein bakımından yüksek özel yemlerin yanı sıra elma, ayva, armut gibi meyveler, havuç, salatalık, ekmek, tavuk ve balık eti veriliyor

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AA
  • Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı

    Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kış uykusundan uyanan ayılara beslenme ve özel bakım programları uygulanıyor.
  • Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı

    Ayılara Özgürlük Projesi kapsamında, gelir elde etmek için sokaklarda oynatılan ayıların toplanarak özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak açılan 10 hektar alandaki merkezde, yurdun dört bir tarafından getirilen ve tekrar doğada yaşaması mümkün olmayan 63'i yetişkin 71 boz ayıya bakılıyor.
  • Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı

    Özel yaşam alanlarında kış uykusu dönemini geride bırakan ayılar, görevliler tarafından protein bakımından yüksek özel yemlerin yanı sıra elma, ayva, armut gibi meyveler, havuç, salatalık, ekmek, tavuk ve balık etiyle besleniyor.
  • Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı

    Veteriner hekimlerce sağlık kontrolleri de yapılan ayılar 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor.
  • Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı

    Merkez Şefi Azizcan Sezer, boz ayıların kış uykusu döneminde vücutlarında depo ettikleri yağların bir kısmıyla enerji ve su ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.
  • Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı

    Kuş uykusunun ardından boz ayıların aç, iştahlı ve hareketli olduğunu belirten Sezer, "Biz de ayılarımızın artan kalori ve protein ihtiyaçlarına karşılık hayvanlarımıza vermiş olduğumuz besinlerin miktarını ve besinlerin çeşitliliğini artırdık" dedi.
  • Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı

    FIRINDA AYILAR İÇİN FISTIKLI, PEKMEZLİ, MEYVELİ EKMEK ÜRETİLİYOR

    Sezer, bu dönemde ayılara elma, armut, ayva, havuç, salatalık, balık, tavuk, pelet yem ve ekmekten oluşan bir besleme programı uyguladıklarını dile getirdi.
  • Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı

    Verdikleri yiyecek miktarlarını artırarak hayvanların kaybettiği yağları geri kazanmasını amaçladıklarını anlatan Sezer, şöyle konuştu:
  • Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı

    "Yüksek protein ve yüksek kalorili gıdaların miktarları kış uykusu döneminin başlangıcına kadar devam edecek. Nisan ayı itibarıyla merkezimizde bulunan fırını aktif hale getirerek hayvanlarımıza ekmek yapmaya başladık.
  • Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı

    Bu ekmekler çeşitli özelliklerde; fıstıklı, pekmezli, meyveli ekmekler üretiyoruz. İlerleyen günlerde erikli, dutlu ekmekler de yapacağız. 
  • Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı

    Ekmek çeşitliliğini ve miktarını artırarak hayvanlarımızın artan kalori ve artan protein ihtiyaçlarını tamamlayacağız.
  • Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı

    Kış uykusu dönemine kadar hayvanlarımızı yoğun bir besleme programıyla besleyerek bu dönemi tamamlayacağız."

     

     
  • Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı

    Sezer, ayıların bu dönemde günde ortalama 400 kilogram besin tükettiğini sözlerine ekledi.
  • Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı
  • Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı
  • Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı
  • Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı
  • Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı
  • Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı
  • Barınaktaki ayılar kış uykusundan uyandı

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